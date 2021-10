Официално: без публика на стадионите в София

Домакинските мачове на столичните футболни клубове ще се играят пред празни трибуни. Това стана ясно преди минути след заповед на Столичната здравна инспекция, която влиза в сила от 14 октомври.

"На основание чл. 73 от АПК, чл. 94а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения, чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето във връзка със Заповед No РД-01- 722/22.12.2020 г., изменена със Заповед No РД-01-99/15.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, Решение No 629/26.08.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, предвид значителното покачване заболеваемостта от CIVID-19 и влошаване на наблюдаваните показатели, и достигната 14-дневна заболеваемост над 509.3 на 100 000 население на територията на София-град,

Нареждам:

6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика".

15. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най- малко 1.5 м. и носене на защитна маска за лице от персонала.

16. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти", пише в заповдта относно спортните мероприятия в София.