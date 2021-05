ПСЖ и Мбапе показаха новия екип за сезон 2021/22

Пари Сен Жермен показа официално новите си екипи за домакинските мачове през сезон 2021/22, като за основен модел от френския клуб са избрали Килиан Мбапе. Полуфиналистът в тазгодишното издание на Шампионската лига представи днес в социалните медии колекцията PSG x Jordan, а участието на Мбапе би могло да се изтълкува и като загатване, че ПСЖ държи на всяка цена 22-годишната суперзвезда да остане на "Парк де Пренс" поне до изтичането на договора на нападателя с клуба през юни 2022.

Воденият от Маурисио Почетино тим не успя да повтори представянето си в Шампионската лига от миналата година, когато достигна до финала под ръководството на Томас Тухел. ПСЖ е изправен и пред все по-голямата вероятност да не стане шампион на Франция, тъй като два кръга преди края на сезона в Лига 1 изостава с 3 точки от лидера Лил.

🆕⚽👕



