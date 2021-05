Интер 2:0 Рома, гол на Весино

📢 | FORMAZIONE Gli 1⃣1⃣ titolari scelti da Antonio Conte per #InterRoma ! ⚫️🔵 #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/xBKQaVIFXD

🟨🟧🟥📋🟥🟧🟨



Here is our starting XI tonight!

#ASRoma #InterRoma pic.twitter.com/kuva77vmIG