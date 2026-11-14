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Дубълът на Септември (София) с минимална победа

  • 14 ное 2026 | 17:20
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Дубълът на Септември (София) с минимална победа

Септември II (София) се наложи с 1:0 над гостуващия му тим на Кюстендил. Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига. Съперниците си поделиха по полувреме. Първото беше за домакините. Те достигнаха до гол, половин час от началото, когато настана суматоха пред противниковата врата. След почивката футболистите на Кюстендил се активизираха. Имаха възможности да достигнат поне до точка, но ги пропиляха. Марио Евтимов пропусна сам срещу вратаря в 75-ата минута. В 80-ата пък Георги Станимиров не успя да вкара от дузпа.

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