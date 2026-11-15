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Николай Кателиев: Пропуснахме да бием

  • 15 ное 2026 | 11:10
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Николай Кателиев: Пропуснахме да бием

1:1 приключиха в Девня, едноименния тим и отбора на Аксаково. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Без победител в Девня
Без победител в Девня

Николай Кателиев, треньор на домакините, коментира пред клубния му сайт.

„Поведохме още през първото полувреме и имахме преднина на почивката. За съжаление през втората част ни изравниха. Създадохме доста положения, три пъти излизахме сами срещу вратаря, но така и не вкарахме втори гол. Въпреки резултата съм доволен от всички момчета в нашия отбор за желанието и мъжката игра на този тежък терен. Ако продължаваме така, играем с това желание и отговорност, нещата ще си дойдат на мястото“.

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