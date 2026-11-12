Мартин Йорданов: Излизаме за победа

В събота, едноименния тим на Кюстендил гостува на втория отбор на Септември (София). Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Ще играем срещу млади, селектирани футболисти от традиционно продуктивна школа. Подхождаме максимално сериозно, както към всеки мач. Искаме победата. Вярвам, че имаме потенциал да я постигнем. Важното е как ще се представим. Винаги създаваме достатъчно положения през противниковата врата. Трябва обаче да ги реализираме“, коментира пред Sportal.bg Мартин Йорданов, старши треньор на кюстендилци.

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