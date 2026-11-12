Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 11:00 Академия ЦСКА представя ново партньорство
  1. Sportal.bg
  2. Кюстендил

Мартин Йорданов: Излизаме за победа

  • 12 ное 2026 | 08:42
  • 342
  • 0
Мартин Йорданов: Излизаме за победа

В събота, едноименния тим на Кюстендил гостува на втория отбор на Септември (София). Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Ще играем срещу млади, селектирани футболисти от традиционно продуктивна школа. Подхождаме максимално сериозно, както към всеки мач. Искаме победата. Вярвам, че имаме потенциал да я постигнем. Важното е как ще се представим. Винаги създаваме достатъчно положения през противниковата врата. Трябва обаче да ги реализираме“, коментира пред Sportal.bg Мартин Йорданов, старши треньор на кюстендилци.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски с по-голяма глоба от ЦСКА след дербито

Левски с по-голяма глоба от ЦСКА след дербито

  • 12 ное 2026 | 10:49
  • 170
  • 0
Спартак (Варна) се раздели с треньора на вратарите

Спартак (Варна) се раздели с треньора на вратарите

  • 12 ное 2026 | 10:38
  • 341
  • 0
Академия ЦСКА и Софийска лекарска колегия дават пресконференция - очаквайте на живо!

Академия ЦСКА и Софийска лекарска колегия дават пресконференция - очаквайте на живо!

  • 12 ное 2026 | 10:30
  • 1124
  • 0
Ивайло Станчев за мача с дубъла на Фратрия

Ивайло Станчев за мача с дубъла на Фратрия

  • 12 ное 2026 | 10:13
  • 264
  • 0
Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

  • 12 ное 2026 | 09:42
  • 4527
  • 3
Светлин Станчев: Трудно е в Девня, но отиваме за точките

Светлин Станчев: Трудно е в Девня, но отиваме за точките

  • 12 ное 2026 | 09:16
  • 435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 15021
  • 36
Академия ЦСКА и Софийска лекарска колегия дават пресконференция - очаквайте на живо!

Академия ЦСКА и Софийска лекарска колегия дават пресконференция - очаквайте на живо!

  • 12 ное 2026 | 10:30
  • 1124
  • 0
Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

  • 12 ное 2026 | 09:42
  • 4527
  • 3
ЦСКА продава Джеймс Ето'о

ЦСКА продава Джеймс Ето'о

  • 12 ное 2026 | 06:37
  • 20439
  • 21
От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

  • 12 ное 2026 | 09:54
  • 1997
  • 3
Звездите с изтичащи договори, които могат да преговарят от януари

Звездите с изтичащи договори, които могат да преговарят от януари

  • 12 ное 2026 | 04:06
  • 10274
  • 4