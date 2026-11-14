Балкан надви Оборище

Балкан (Ботевград) се наложи с 2:1 над гостуващия му Оборище (Панагюрище). Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините взеха преднина до почивката с попадението, с глава на Георги Тафраджиев след центриране от дясно. За гола помогна неубедителната намеса на вратаря на гостите Алексей Андреев. Николай Миков удвои с шут по диагонала, десетина минути след началото на втората част. Последваха още пропуски на домакините. Владислав Иванов реализира от фаул почетния гол за Оборище в 72-ата минута. Малко след това, топката уцели гредата на Балкан.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google