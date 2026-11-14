Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)

Балкан надви Оборище

  • 14 ное 2026 | 16:04
  • 160
  • 0
Балкан надви Оборище

Балкан (Ботевград) се наложи с 2:1 над гостуващия му Оборище (Панагюрище). Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините взеха преднина до почивката с попадението, с глава на Георги Тафраджиев след центриране от дясно. За гола помогна неубедителната намеса на вратаря на гостите Алексей Андреев. Николай Миков удвои с шут по диагонала, десетина минути след началото на втората част. Последваха още пропуски на домакините. Владислав Иванов реализира от фаул почетния гол за Оборище в 72-ата минута. Малко след това, топката уцели гредата на Балкан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Струмска слава с победен обрат в Костинброд

Струмска слава с победен обрат в Костинброд

  • 14 ное 2026 | 16:11
  • 103
  • 0
Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

  • 14 ное 2026 | 16:06
  • 629
  • 0
Септември и ЦСКА в директен сблъсък за третото място при U16

Септември и ЦСКА в директен сблъсък за третото място при U16

  • 14 ное 2026 | 15:57
  • 191
  • 0
Лидерът ЦСКА гостува на Септември в 12-ия кръг при U15

Лидерът ЦСКА гостува на Септември в 12-ия кръг при U15

  • 14 ное 2026 | 15:50
  • 265
  • 0
Марек 1:3 Черноморец, Милетич намали изоставането на домакините

Марек 1:3 Черноморец, Милетич намали изоставането на домакините

  • 14 ное 2026 | 15:15
  • 4741
  • 9
Нападател на "соколите" се възстановява успешно след операция

Нападател на "соколите" се възстановява успешно след операция

  • 14 ное 2026 | 14:48
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

  • 14 ное 2026 | 14:47
  • 9417
  • 52
Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

  • 14 ное 2026 | 16:06
  • 629
  • 0
България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

  • 14 ное 2026 | 13:09
  • 9911
  • 47
Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

  • 14 ное 2026 | 13:15
  • 12553
  • 36
Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

  • 14 ное 2026 | 12:35
  • 6094
  • 28
Марек 1:3 Черноморец, Милетич намали изоставането на домакините

Марек 1:3 Черноморец, Милетич намали изоставането на домакините

  • 14 ное 2026 | 15:15
  • 4741
  • 9