Николай Кателиев: Даром нищо няма да получим

Едноименният футболен тим на Девня приема в събота отбора на Аксаково. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Аксаково показа добри игри. Поредно препятствие, което трябва да направим възможното за да го преодолеем. Даром нищо няма да получим. Борим се за всяка точка. За да увеличаваме актива си, е нужно да влизаме във всеки двубой пределно мобилизирани и да воюваме от първия до последния съдийски сигнал. Ще играем на нашия стадион, длъжни сме да се представим подобаващо“, коментира пред Sportal.bg Николай Кателиев, треньор на Девня.

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