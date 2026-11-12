БФАС: Преди края на годината трябва да има календар за сезон 2027

Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) планира да представи готовите документи за сезон 2027, както и календара на състезанията за догодина преди края на 2026.

Това заявиха в Sportal Motorsport председателят на БФАС Дилян Попов и членът на УС на БФАС Цветан Балджиев.

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Двамата разказаха за първото състезание, проведено от БФАС след връщането на лиценза - писта „Генезис“, както и за изграждането на структурата на федерацията и работата с клубовете и състезателите.

Планира се догодина да има рали „България“, което ще е част от Европейската рали купа, като датите му са в началото на септември.

Също така, БФАС работи активно с Министерството на транспорта и КАТ за промяна в режима за регистрация на състезателни автомобили за рали и рали-рейд, за да може този проблем, който съществува от десетилетия да се реши.

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Вижте във видеото всичко, за което си говориха водещият Георги Иванов и Дилян Попов и Цветан Балджиев.

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Снимки: Владимир Иванов