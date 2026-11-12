Трефолони привика съдиите

Шефът на Съдийската комисия Матео Трефолони реши да стегне редиците. Италианецът разпореди извънреден семинар на арбитрите, съобщава "Тема Спорт". Те са събрани в Габрово, а събитието ще продължи три дни.

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В тях на съдиите ще бъдат показани допуснатите сериозни грешки от началото на кампанията. Гафовете на реферите все повече се забелязват. А с оглед на жестоката борба за шампионската титла, напрежението върху тях ще се покачва.

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От няколко кръга насам от ЦСКА винаги изразяват претенции към ръководенето на техните мачове. Такива бяха изказани от спортния директор Валентин Илиев и след дербито с Левски (3:0) от изминалия кръг, което бе поверено на Никола Попов.

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Залп по съдиите имаше и от Лудогорец, както и от боса на разградчани Кирил Домусчиев. Наложи се от Съдийската комисия да признават и грешки на арбитрите. От там обясниха, че Мариян Гребенчарски е трябвало да изгони капитана на "сините" Кристиан Димитров при гостуването на Дунав (1:0), както и да отстрани крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей при 3:0 над Локо (Пд).

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