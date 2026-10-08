Холгер Руне е изправен пред срив извън топ 1200 в ранглистата

Въпреки очаквания спад при следващото обновяване на ранглистата, датчанинът вижда видим напредък в играта си след тежката контузия на ахилеса.
Завръщането на Холгер Руне в световния тенис тур продължава да бъде белязано от труден преход, след като датчанинът претърпя обрат и отпадна още в първия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай. Бившият №4 в света отстъпи пред германеца Даниел Алтмайер с 6:1, 6:7(5), 4:6 след над два часа борба на корта.
Руне започна двубоя безапелационно и спечели първия сет с 6:1 за малко над половин час. Втората част обаче решително премина през оспорван тайбрек, спечелен от Алтмайер със 7:5 точки. В решителния трети сет германският тенисист реализира единствения си пробив за 5:4, след което затвори мача на свой сервис.
Загубата в Китай идва броени седмици след като 23-годишният датчанин се завърна на корта след почти 11-месечно отсъствие, причинено от тежка контузия и скъсан ахилес на турнира в Стокхолм през миналия октомври. Руне поднови състезателна дейност в мачовете за Купа "Дейвис", но напрежението и липсата на игрова практика на ниво ATP си казват думата.
Към момента Холгер Руне се намира под №195 в ранглистата на ATP и разчита на защитен ранкинг за участие в най-големите надпревари. След като загуби 200 точки от миналогодишното си достигане до четвъртфиналите в Шанхай, предстои и изтичането на последните му 100 точки от полуфинала в Стокхолм през 2025 г.
Важно е да се уточни, че този сериозен спад е математически очакван при следващото официално обновяване на класацията от ATP, а не вече публикувано официално класиране. След като изтекат и точките от Стокхолм, Руне ще остане практически без актив, което прогнозно ще го изпрати извън топ 1200 на световната ранглиста.
Въпреки неизбежното пропадане в показателите, самият тенисист запазва позитивна нагласа за бъдещето. Руне сподели, че вижда напредък в физическото си състояние и усещането си на корта, като подчерта, че се чувства все по-завършен играч спрямо периода преди тежката контузия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google