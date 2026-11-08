Марк Маркес: В края видях, че Фернандес страда и го изпреварих

Марк Маркес завърши втори в надпреварата за Гран При на Катар, а след финала призна, че е щял да бъде доволен и от третото място под прожекторите на „Лусайл“.
Световният шампион прекара голяма част от надпреварата на катарското трасе именно на третата позиция преди по-малко от три тура преди финала да изпревари Раул Фернандес. Така пилотът на Дукати се изкачи на второто място зад Марко Бедзеки, който спечели. Маркес също така отбеляза, че неговото състезание днес е било само и единствено с директния му съперник за титлата Хорхе Мартин, който финишира седми.
Марко Бедзеки триумфира в Катар и отложи коронацията на Марк Маркес
Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
„Днес бях много умен с моята стратегия. В първите пет обиколки просто контролирах карането си, нямаше значени дали Бедзеки ще се откъсне, или друг пилот ще ме изпревари. Моето състезание беше с Мартин. Но в един момент от състезанието, когато изпреварих Акоста, по-скоро той ме пусна, защото имаше проблем с налягането на гумата, аз контролирах темпото си и по едно време видях, че съм много бърз.
„Но знаех, че с този стил на пилотиране ще изям предната гума. В края тази позиция беше окей, но видях, че Фернандес страда, така че го атакувах и взех още четири точки“, обясни световният шампион.
Снимки: Gettyimages