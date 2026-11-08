Ивица Вукотич пред Sportal.bg - за победата над Левски и предстоящия мач с Ямбол

Отборът на Миньор 2015 победи с 96-82 над Левски в мач от петия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а след срещата старши треньорът на перничани Ивица Вукотич говори пред Sportal.bg.

"Със сигурност не беше лесно. Мога да бъда доволен само от втората част, в която играхме както трябва и по този начин трябва да играем баскетбол. Нормално е при 20-25 точки всеки един играч гледа да вкарва точки без защита.



Първо искам да поздравя отбора на Левски, показаха характер и се върнаха след първото полувреме. За моите момчета това е пета поредна победа, вървим крачка по крачка. Доволен съм от победата, има още някои неща, които трябва да оправим. Искам да направим още по-добре някои неща, но затова имаме тренировки. Искам само да сме здрави, да сме всички на тренировки, надявам се да вървим напред.", заяви сръбският специалист.

Миньор се справи с Левски и продължи победната си серия

Той коментира и предстоящия домакински мач с Ямбол, а какво каза, вижте в нашето видео!

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