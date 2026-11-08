Диан Генчев: Трудно вкарваме и затова губим

Бенковски (Исперих) спечели гостуването си на Олимпик (Варна) с 3:1. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски се справи с Олимпик

Диан Генчев, от треньорския щаб на варненци и член на Управителния съвет на клуба им коментира пред клубния сайт.

„Играхме добре, но влезнахме лошо в мача. През първите 15 минути гостите имаха превес, но не и чисти ситуации. Между 30-а и 35-ата минута изпуснахме две положения. След това ни вкараха след корнер, при който не успяхме да изчистим добре. В началото на второто полувреме допуснахме втори гол след нов неуспешен опит да изчистим. Последва нов наш пропуск и въпреки че намалихме на 1:2, допуснахме уникална грешка в центъра и ни вкараха трети гол. Доволни сме от играта, но не и от резултата. Не мисля, че бяхме надиграни толкова. Просто този сезон вкарваме по-трудно ситуациите си и от там идва загубата на точки. Иначе създаваме, играем добре, но трудно ни влизат ситуациите. Освен това продължаваме да допускаме детински грешки, от които ни вкарват. Като цяло, заслужено ни победиха, но не беше огромна разликата“.

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