Балкан навакса десет точки изоставане и пречупи Спартак в Плевен

Балкан Ботевград постигна ценна победа при гостуването си на Спартак Плевен в двубой от петия кръг на Sesame НБЛ. Баскетболистите на Иван Иванов се наложиха със 77:71 (22:19, 12:25, 22:12, 21:15) в зала „Балканстрой“, след като преодоляха двуцифрено изоставане на почивката.

Гостите започнаха по-добре срещата и спечелиха първата четвърт с 22:19. През втория период обаче Спартак пое инициативата и демонстрира по-добра игра в нападение. Плевенчани спечелиха частта с 25:12 и се оттеглиха на почивката с аванс от десет точки при 44:34.

След подновяването на играта Балкан показа съвсем различно лице. Ботевградчани подобриха представянето си в защита и постепенно заличиха изоставането си. Гостите спечелиха третата четвърт с 22:12, с което възстановиха равенството при 56:56 преди заключителните десет минути.

Последната четвърт също започна устремно и за двата отбора. Плевенчани излязоха напред с тройка на Николай Титков, гостите изравниха и поведоха. Отборите на няколко пъти си сменяха водачеството, но три минути преди края гостите водеха с три точки – 67:70. Този резултат се запази повече от минута и половина, когато Макклауд намали на 69:70 от линията за изпълнение на наказателни удари. До края до обрат не се стигна. Краен резултат – 71:77.

Александър Стоименов беше най-резултатен за победителите с 21 точки, към които добави 4 борби и 3 откраднати топки. Българският баскетболист реализира 7 от 16-те си стрелби от игра и 5 от 6 наказателни удара.

Джаванте Маккой се отличи със 17 точки, 7 борби и 5 асистенции, а Гаел Силва допринесе с 11 точки, 8 борби и 3 откраднати топки. Константин Тошков завърши с 6 точки и 4 борби.

За Спартак Плевен Джейлан Макклауд беше най-резултатен с 23 точки, като добави 4 борби. Александър Данилович записа 11 точки, Херман Уостър също приключи с 11, а Александър Матушев се отчете с 10.

Балкан реализира 10 тройки срещу 8 за домакините и имаше предимство при откраднатите топки – 9 срещу 3. Ботевградчани допуснаха и значително по-малко грешки – 7 срещу 15, което се оказа един от важните фактори за обрата.

СПАРТАК ПЛЕВЕН – БАЛКАН 71:77 (19:22, 25:12, 12:22, 15:21)

СПАРТАК ПЛЕВЕН: Джейлан Макклауд 23, Синиша Сорак 4, Херман Уостър 11, Стефан Михайлов, Алекс Симеонов 5 (Тре Уилямс 2, Николай Титков 5, Александър Данилович 11, Александър Матушев 10; Георги Цеков, Симеон Лепичев и Христо Вичев не играха).

БАЛКАН: Дейвид Окуеда 5, Гаел Силва 11, Джаванте Маккой 17, Константин Тошков 6, Николай Грозев 3 (Александър Стоименов 21, Александър Дукас 5, Павлин Иванов 3, Улрих Чомче 3, Димитър Димитров 3, Мартин Сотиров; Иван Спиров не игра).

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