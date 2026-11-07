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Болоня се справи с 10 от Парма за поредната си победа

  • 7 ное 2026 | 21:19
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Болоня се справи с 10 от Парма за поредната си победа

Отборът на Болоня продължава своя подем под ръководството на Рафаеле Паладино, след като записа успех с 2:1 като гост на Парма в двубой от 11-ия кръг на Серия "А". Това е четвърта поредна победа за “рособлу”.

Мачът сякаш беше предрешен още в деветата минута. Тогава след преглед с ВАР главният съдия показа директен червен картон на бранителя на домакините Ниакате Н'Диайе, който повали Йенс Одгор като последен в защитата. Постепенно Болоня наложи тотален натиск, отправяйки цели 21 удара само до почивката. Въпреки това тимът откри резултата чак в 53-тата минута, когато Артур Теате засече с глава центриране на Николо Камбиаги. В 54-тата минута ВАР отмени дузпа за гостите, но все пак им даде такава в 72-рата минута заради нарушение на Ел Билал Туре срещу Николо Камбиаги. Резервата Рикардо Орсолини не сгреши от бялата точка и удвои аванса на своя тим. В 81-вата минута “дуковете” също получиха дузпа след преглед с ВАР заради фал на влезлия от пейката Мартин Витек срещу Джовани Фабиан. Вансан Сиеро превърна наказателния удар в гол, но в оставащото време неговият отбор не успя да отбележи и изравнително попадение.

Така Болоня събра 17 точки и се изкачи на осмото място в класирането, където Парма е на 16-ата позиция със своите 8 пункта.

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Снимки: Gettyimages

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