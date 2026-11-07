Торино и Лече не излъчиха победител в мач с куриозно забавяне

Отборите на Торино и Лече завършиха наравно 1:1 на “Олимпико Гранде Торино” в среща от 11-ия кръг на Серия "А". За “биковете” това е трети пореден мач без успех, докато “джалоросите” прекратиха негативната си поредица от три загуби.

Началото на двубоя се забави с около 15 минути поради куриозни обстоятелства. Точно преди първия съдийски сигнал се оказа, че голлинията на едната врата е крива, като се наложи тя да бъде пребоядисана. Първото полувреме беше изключително скучно и предложи един-единствен удар. За сметка на това, след почивката паднаха два гола. В 60-ата минута Джовани Симеоне опита воле, при което топката претърпя голям рикошет в крака на Киалонда Гаспар и накрая влезе във вратата на гостите. В 73-тата минута домакините също се облагодетелстваха от рикошет, тъй като топката се отклони в тялото на Даниел Браганса за изравнителния гол на Конан Н'Дри.

All square in #TorinoLecce 🤝 https://t.co/uGRVIurxNV — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 7, 2026

Така Торино заема 11-ото място в класирането с актив от 14 точки, докато Лече е 14-и със своите 10 пункта.

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Снимки: Gettyimages