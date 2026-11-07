Красив гол и блестящ вратар попариха устрема на Фрозиноне и спряха пропадането на Каляри

Отборът на Каляри записа успех с 1:0 при домакинството си на Фрозиноне от 11-ия кръг на Серия "А". Така сардинци, на чиято пейка беше българският талант Иван Сулев, прекратиха негативната си поредица от четири загуби. От друга страна, “канарчетата” допуснаха първата си загуба от четири мача насам.

Макар и осезаемо да отстъпваха на своя опонент в притежанието на топката и създадените положения, “рособлу” единствени успяха да стигнат до гол в двубоя. Това стана в 38-ата минута, когато Мишел Адопо се разписа с хубав шут от границата на наказателното поле. От друга страна, гостите отправиха цели 29 удара в мача, но бяха отчаяни от впечатляващите девет спасявания на блестящия съперников вратар Елия Каприле. В 74-тата минута пък напречната греда попречи на Матео Чикела да вкара изравнително попадение.

Three points for Cagliari! 🤩 #CagliariFrosinone https://t.co/MNTmOoDERO — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 7, 2026

Въпреки поражението Фрозиноне ще запази шестата си позиция в класирането с актив от 20 точки, докато Каляри се изкачи на осмото място, събирайки 16 пункта на сметката си.

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Снимки: Gettyimages