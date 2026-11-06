Теодор Стефанов: Да си свършим работата

Утре Родопа (Смолян) приема втория отбор на Ботев (Пловдив). Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем на нашия стадион, пред хората, които ни подкрепят. Най-естественото е да искаме да ги зарадваме с победа. Срещу нас са млади футболисти, с безспорни качества, подготвени и амбицирани. Нищо по-различно – всеки противник е труден. Важното е да излезем пределно мобилизирани и да се представим според възможностите си. Знаем, че можем да победим всеки в групата“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на Родопа.

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