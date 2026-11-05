Мартин Методиев: Какво ще направим ние

В събота, Бдин (Видин) ще играе в Червен бряг с местния Партизан. Срещата е от 12-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Гостуваме на съперник, в чийто състав има достатъчно опитни играчи. Могат да победят всеки в групата. Наясно сме, че ще е трудно в Червен бряг. Знаем си възможностите си и вярваме в тях. Важно е какво ще направим ние. Играем ли отговорно, концентрирано и да вкарваме голове от положенията, които създаваме, можем да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.

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