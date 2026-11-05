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  2. Партизан (Червен бряг)

Николай Боянов: Ситуацията при нас е изключително тежка

  • 5 ное 2026 | 11:23
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Николай Боянов: Ситуацията при нас е изключително тежка

В събота, Партизан (Червен бряг) приема Бдин (Видин). Срещата е от 12-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Ситуацията при нас е изключително тежка. Имаме кадрови проблеми от всякакво естество – контузии, наказания…. Едва в деня на мача ще съм наясно с кои футболисти ще разполагам. Това ни се случва в мач срещу един от най-солидните противници. Бдин винаги е сред най-добрите в групата. Имат доста опит в състава си. Не отписваме предварително двубоя, но…“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на Партизан.

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