Първи официален мач на осветление в Кюстендил

Утре, едноименния тим на Кюстендил приема Струмска слава (Радомир). Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Весела Лечева, Йордан Йовчев и Балъков бяха гости на откриването на новия стадион "Осогово" в Кюстендил

Това ще е първият официален мач, който ще се проведе на електрическо осветление на обновения спортен комплекс „Осогово“. Първият съдийски сигнал ще прозвучи в 17:00 часа.

„Очаквам да се получи празник. Да дойдат повече хора на стадиона. Гостува ни един от водещите отбори в първенството. Надявам се нашия отбор да спомогне за добро настроение през 90-те минути. Влизаме в мача след две поредни победи. Имаме увереност, самочувствие. Ще е трудно изпитание за младите ни футболисти. Вече показаха, че имат потенциал. Смятам, че можем да продължим успешното си представяне“, коментира пред Sportal.bg Мартин Йорданов, старши треньор на кюстендилци.

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