Весела Лечева, Йордан Йовчев и Балъков бяха гости на откриването на новия стадион "Осогово" в Кюстендил

След години очакване една мечта на поколения кюстендилци се сбъдна - спортен комплекс "Осогово" отвори нова страница в своята история с обновена инфраструктура, нова лекоатлетическа писта и по-добри условия за подготовка на спортистите и децата на Кюстендил. Едно от емблематичните места за спорта в града отново е готово да посреща състезатели и публика, да вдъхновява младите таланти и да дава път на нови спортни успехи.

Официалното откриване събра на стадиона представители на държавната и местната власт, спортни деятели, олимпийски и футболни легенди, жители и гости на града. Но най-важните участници в този ден бяха децата - защото именно заради тях, заради техните мечти и бъдещи успехи, си струва да създаваме и съхраняваме места като комплекс "Осогово".

Сред официалните гости бяха заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, председателят на парламентарната Комисия по въпросите на младежта и спорта Петър Стойчев, президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов, ректорът на Националната спортна академия проф. Красимир Петков, г-н Антони Здравков, директор "Аматьорски първенства", г-н Валентин Чакъров, председател на Зоналния съвет – София към Българския футболен съюз, футболната легенда Красимир Балъков и именитият български гимнастик Йордан Йовчев.

Кметът Огнян Атанасов подчерта значението на обновения комплекс за бъдещето на спорта в града. В словото си той припомни, че спортните традиции на Кюстендил имат дълбоки корени още от времето на антична Пауталия и изрази увереност, че градът отново може да заеме достойното си място като център за спортна подготовка.

"Днес, близо 50 години след откриването на спортната база, имаме удоволствието да присъстваме на напълно обновения комплекс "Осогово", с който се стремим да се върнем там, където е било нашето място преди 50 години и където е нашето място в бъдещето - база за подготовка на национални и чуждестранни отбори", каза Атанасов.

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева също подчерта значението на инвестицията, насочена към младите хора и техните възможности за развитие.

"Всяко едно евро, вложено тук днес, е инвестиция в здравето на нашите деца, но най-вече инвестиция в техния талант", каза Лечева.

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