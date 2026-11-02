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Гиздол задраска Каталин Иту

  • 2 ное 2026 | 09:04
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Офанзивният футболист на ЦСКА Каталин Иту за момента не успява да спечели доверието на треньора Маркус Гиздол. Румънецът, който беше привлечен през лятото от Локомотив (Пловдив) по настояване на Христо Янев, все още не е започвал като титуляр под ръководството на германския специалист, а в последните две срещи с Лудогорец и Славия остана неизползвана резерва.

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Нещо повече - наставникът реши да пусне десния бек Бари Котър на непривичната за него позиция като ляво крило, вместо да се довери на Иту при смяната на Мохамед Брахими в събота. Ясен знак, че Гиздол не е почитател на видяното в тренировъчния процес от румънеца.

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Сходна е ситуацията с Джеймс Ето'о, който бе ключова фигура при Янев, но в последния месец е с доста периферна роля в състава.

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