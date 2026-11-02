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Иван Станчев: Направихме много силен мач

  • 2 ное 2026 | 07:36
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Иван Станчев: Направихме много силен мач

Волов Шумен 2007 победи гостуващия му Олимпик (Варна) с 2:1. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 надви Олимпик
Волов Шумен 2007 надви Олимпик

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Направихме много силен мач, в който доминирахме. Имахме голямо владение на топката. Можехме да вкараме поне пет, шест гола, но не се получи и не успяхме да отбележим повече. И двата тима играха коректно, без излишно напрежение. Можехме да спечелим и с по-голям резултат, но все пак трите точки са си три точки. Мога още веднъж да благодаря на съперника за коректната игра“.

Дебют за шуменския тим записа 15-годишният юноша Едис Мередин.

Снимка: fcvolovshumen.com

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