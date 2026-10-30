ПСЖ открива деветия кръг в Лига 1 с гостуване на последния

В днешния 30 октомври 2026 г., от 20:00 часа българско време на "Стад Осеан" Льо Авър приема Пари Сен Жермен в първа среща от деветия кръг на френската Лига 1.

Пари Сен Жермен заема първото място в класирането с 17 точки от 8 мача, записани след 5 победи, 2 равенства и 1 загуба при голова разлика 16:9. Воденият от Луис Енрике тим се намира в отлична форма и постигна пет поредни победи във всички турнири, включително успехи в Лига 1 над Лион с 2:0, Страсбург с 3:1 и Льо Ман с 3:1, както и победи в Шампионската лига срещу Барселона с 4:2 и Манчестър Сити с 4:2.

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Льо Авър се намира на последното 18-о място в подреждането с едва 2 точки от 8 срещи, след 2 равенства и 6 поражения с голова разлика 8:15. В миналия кръг отборът на Дидие Дигар отстъпи с 3:4 при гостуването си на Марсилия, а преди това претърпя поражения от Оксер с 1:3, Лил с 0:1 и Тулуза с 2:3.

В последните 5 директни сблъсъка между двата тима Пари Сен Жермен има превъзходство с 4 победи и 1 равенство. В последната им среща парижани спечелиха с 1:0 като гости, а преди това записаха успехи с 3:0, 2:1 и 4:1, докато единственият равен резултат бе 3:3.

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Домакините нямат да могат да разчитат на контузените Феликс Мамбимби, Елиас Йелерт, Стивън Загаду, Тимъти Пембеле и Лионел Мпаси-Нзау. В състава на ПСЖ поради контузии отсъстват Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Алесандро Лонгони и Нуно Мендеш.

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