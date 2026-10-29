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Фрозиноне продължава да лети, след като се разправи с Лече

  • 29 окт 2026 | 22:08
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Новакът Фрозиноне продължава впечатляващото си представяне от началото на сезона в Серия "А", след като спечели с убедителното 5:1 като домакин на Лече в предпоследния двубой от междинния девети кръг на италианския елит.

“Канарчетата” поведоха в 25-ата минута, когато Матео Чикела беше точен с удар по земя след асистенция на Фарес Гедиемис. Точно преди почивката Джакомо Кало удвои преднината от дузпа, свирена за нарушение на Джамил Зиберт срещу Гиорги Квернадзе. В 59-ата минута голмайсторът на тима Антонио Раймондо вкара с удар отблизо деветото си попадение от началото на сезона, възползвайки се от пас на грузинеца. В 72-рата минута резервата Даниел Бирлигеа се разписа след подаване на Романо Шмид, като голът му беше признат едва след намесата на ВАР, тъй като първоначално беше отсъдена засада. В 82-рата минута Жоел Монтейро успя да отбележи почетно попадение за гостите с хубав шут от голямо разстояние. В последните секунди на срещата Бирлигеа оформи крайното 5:1, с втория си гол в двубоя, този път след асистенция на Квернадзе.

Така Фрозиноне събра 17 точки и се изкачи на шестото място в класирането, оставяйки зад себе си отбори като Наполи и Ювентус. Лече пък остана на 14-ата позиция със своите 9 пункта след четвъртата си загуба в последните пет кръга.

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Снимки: Gettyimages

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