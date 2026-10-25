Аталанта и Фрозиноне си спретнаха зрелище с 8 гола, но без победител

Отборите на Аталанта и Фрозиноне изиграха един от най-вълнуващите мачове от началото на сезона в Серия "А", завършвайки наравно 4:4 на стадион „Гевис“ в зрелищен двубой от осмия кръг на италианския елит. За бергамаските това беше трети пореден мач във всички турнири без успех.

„Канарчетата“ поведоха в резултата още в първата минута чрез гол на Романо Шмид, който се възползва от грешен пас на противниковия капитан Едерсон. В 14-тата минута Никола Кръстович възстанови равенството с удар отблизо след асистенция на Шарле Де Кетеларе. В 17-ата минута Шмид отбеляза второто си попадение в двубоя, този път след подаване на Фарес Гедиемис. В 33-тата минута обаче Едерсон реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Джорджо Читадини. В 45-ата минута Кръстович получи пас от Давиде Дзапакоста и с шута си вкара своя втори гол в срещата. В 48-ата минута се стигна до ново равенство хубав далечен шут на Джакомо Кало и нова асистенция на Гедиемис. В 50-ата минута „нерадзурите“ отново взеха аванс, тъй като Елиф Елмас се разписа с удар отблизо след подаване на Кръстович. В 82-рата минута Гедиемис оформи хеттрика си от асистенции, а със своя изстрел резервата на гостите Алекса Терзич беше точен за крайното 4:4.

An eight-goal thriller ends in a draw! 🔥 #AtalantaFrosinone https://t.co/VrO3OVrrdy — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 25, 2026

Така Фрозиноне остана на шестото място в класирането, но вече с 14 точки в актива си, докато Аталанта продължи да заема 11-ата позиция със своите 10 пункта.

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Снимки: Gettyimages