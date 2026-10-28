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Неравностоен сблъсък в Серия "А": последният посреща първия

  • 28 окт 2026 | 06:00
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Неравностоен сблъсък в Серия "А": последният посреща първия

Венеция приема лидера в подреждането Интер в двубой от 9-ия кръг на италианската Серия "А". Срещата ще се играе на стадион "Пиерлуиджи Пенцо" от 19:30 часа.

Двата тима влизат в сблъсъка от коренно различни позиции, като домакините заемат последното място в таблицата, докато гостите от Милано оглавяват класирането.

Интер се намира на първо място в подреждането с актив от 22 точки след 8 изиграни кръга, постигнати след 7 победи, 1 равенство и нито една загуба. Головата разлика на "нерадзурите" е 23:10. В миналия кръг от първенството тимът надделя над Фиорентина с 2:1 у дома, а преди това спечели с 3:1 срещу Болоня като гост и надигра Парма с 3:0. В Европа Интер също записа успех с 1:0 над Шахтьор (Донецк) в Шампионската лига.

Венеция е на 20-о място с едва 3 точки от 8 мача (1 победа и 7 загуби) при голова разлика 6:17. Въпреки че воденият от Давиде Никола тим постигна изненадващ домакински успех с 1:0 срещу Наполи в 7-ия кръг, в последния си мач отстъпи с 0:1 при гостуването си на Дженоа. Преди това тимът претърпя поражения от Аталанта (1:3) и Лацио (0:2).

В състава на домакините се очаква завръщането на капитана Джанлука Бузио. Старши треньорът Давиде Никола обаче няма да може да разчита на контузените Марин Шверко, Бартол Франич и Андреа Адоранте, а Тиери Корея остава под въпрос. В предни позиции за Венеция се очаква да стартират Джон Йебоа и Акор Адамс, който има 2 гола през този сезон в лигата.

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву продължава да има редица проблеми с отсъстващи футболисти. Капитанът Лаутаро Мартинес е извън строя заради контузия, а списъкът с отсъстващи включва още Бенжамен Павар, Джон Стоунс, Луис Енрике и Къртис Джоунс. Голмайсторът на тима Маркюс Тюрам, който има 5 попадения в Серия "А" от началото на кампанията, може да получи почивка, което да даде шанс за изява в атака на Анже-Йоан Бони и Франческо Пио Еспозито.

В последните 5 срещи между двата отбора Интер има пълен превес, записвайки 5 победи срещу 0 за Венеция. В най-скорошния им сблъсък, състоял се за Купата на Италия през декември 2025 година, Интер триумфира с категоричното 5:1.

През миналия сезон в Серия "А" миланският гранд спечели и двата си мача с Венеция - с 1:0 у дома и с 1:0 като гост.

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Снимки: Gettyimages

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