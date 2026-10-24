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Резерви върнаха Борусия (Дортмунд) към победите

  • 24 окт 2026 | 21:31
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Резерви върнаха Борусия (Дортмунд) към победите

Борусия (Дортмунд) победи трудно с 1:0 Айнтрахт (Франкфурт) в среща от 7-ия кръг на Бундеслигата. Победното попадение за “жълто-черните” дойде чак в 80-ата минута, когато резервата Максимилиан Байер вкара красив гол след асистенция на влезлия от пейката Джоуб Белингам. Преди това отборът на Нико Ковач имаше и малшанса да удари две греди.

Така Борусия след две поредни равенства се върна към победите, като със 17 точки излезе начело в класирането - но преди шампионът Байерн (Мюнхен) да е изиграл своя мач. Айнтрахт остава с 8 точки и заема незавидната 13-а позиция.

Срещата започна с натиск и в 15-ата минута Серу Гираси отправи опасен далечен удар, който обаче бе спасен от стража на гостите Ноа Атуболу. Само две минути пак гвинеецът се оказа очи в очи срещу вратаря на Айнтрахт, но стреля право в тялото му. Айнтрахт пък отговори десетина минути по-късно с опасен изстрел на национала Йонатан Буркарт. В 31-вата минута центриране на Даниел Свенсон рикошира в Намди Колинс, а след това топката кацна върху напречната греда, но за късмет на гостите всичко се размина.

Три минути по-късно пък Айнтрахт пропусна 100% шанс за гол, след като нападателят Юнес Ебнуталиб можеше да се възползва от грешка на Марсел Забитцер, но не успя да преодолее Грегор Кобел. В края на полувремето пък Атуболу трябваше да се спасява удар от наказателното поле на Феликс Нмеча.

В началото на втората част Борусия нацели втората си напречна греда в двубоя, като след корнер топката достигна Серу Гираси, който от непосредствена близост имаше малшанса да бъде лишен от попадение. В 72-рата минута домакините имаха претенции за дузпа, но главният съдия не видя нищо нередно. Междувременно Нико Ковач видя достатъчно и предприе редица смени, като пусна в игра футболисти като Максимилиан Байер, Джоуб Белингам и Итън Нуанери.

Именно тези рокади доведоха и до попадение за Дортмунд. След двойно подаване между Байер и Белингам в 80-ата минута, доскорошният германският национал се озова на границата на наказателното поле и със страхотен изстрел не остави шансове на Атуболи за радост на “Сигнал Идуна Парк” - 1:0 за Борусия. Това попадение в крайна сметка се оказа и победното за “жълто-черните”.

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Снимки: Imago

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