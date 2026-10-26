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МФК Спартак игра силно, но загуби на старта на световното

  • 26 окт 2026 | 17:40
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МФК Спартак игра силно, но загуби на старта на световното

Шампионът на България по плажен футбол МФК Спартак започна с много силна игра участието си на световното клубно първенство в Алания, но отстъпи с 3:5 на класния украински тим Сънрайз. Варненци имаха всички основания да съжаляват за пропуснатата възможност да стартират с победа, след като не само бяха равностойни на своя съперник, но и създадоха достатъчно положения, за да стигнат до успеха.

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Двубоят се игра пред пълни трибуни и предложи оспорвана битка, в която българският шампион демонстрира характер, добра организация и сериозен потенциал срещу един от силните отбори в надпреварата.

Украинците откриха резултата в средата на първата третина, но Спартак отговори в края ѝ и възстанови равенството. През втората част варненци продължиха да играят уверено, стигнаха до пълен обрат и поведоха с 2:1. Сънрайз обаче успя да изравни преди края на третината и остави развръзката за заключителните 12 минути.

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В решаващата част Спартак имаше няколко отлични възможности да отбележи трети гол и отново да поведе, но пропусна шансовете си. Вместо това украинският тим излезе напред след рикошет, който промени хода на срещата, а малко по-късно увеличи преднината си до 4:2.

Въпреки неблагоприятното развитие българският шампион не се отказа и продължи да търси път към обрат. Усилията на варненци бяха възнаградени с трето попадение, което върна интригата при 3:4. Спартак хвърли сили в опит да стигне до равенството, но в края допусна и петия гол във вратата си, с който бе оформен крайният резултат 5:3 за Сънрайз.

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