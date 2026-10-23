Сари: Виждам повече позитиви, поражението от Аякс беше неочаквано

Старши треньорът на Аталанта Маурицио Сари заяви, че вижда „повече позитиви, отколкото негативи“ въпреки загубата с 0:2 от Аякс в турнира Лига на конференциите. Бергамаските допуснаха две късни попадения в последните пет минути на срещата в Амстердам, след като през по-голямата част от двубоя стояха солидно на терена. След срещата Сари изрази съжаление за пропуснатите шансове, но отказа да укорява прекомерно своите състезатели.

„Направихме грешка, която ни струваше гол, но не можем да виним момчетата за това. През второто полувреме бяхме поставени под натиск, но успяхме да организираме опасни контраатаки, които обаче не оползотворихме. Показахме темпо и интензитет, достойни за европейско ниво срещу класен противник. Пет минути преди края последното нещо, за което мислех, беше поражение, тъй като ситуацията изглеждаше благоприятна за нас. Съжалявам за нашите привърженици, които пропътуваха това разстояние, за да ни подкрепят“, сподели наставникът след края на мача.

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За младия бранител Реля Обрич това бе едва втори официален мач с мъжкия състав, след като през уикенда сгреши и при поражението с 2:3 от Милан в Серия А. Талантът бе принуден да влезе в игра заради сериозната криза с контузени играчи в дефанзивната линия на бергамаските.

„Имаме нужда от положителен резултат, за да излезем от тази серия, но не бива да напускаме стадиона съкрушени. Нормално е да сме ядосани и разочаровани, но не и сломени, защото се представихме силно, подобрихме играта си в някои компоненти и в този мач имаше повече положителни, отколкото отрицателни неща“, подчерта Сари.

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Аталанта успя да затрудни защитата на Аякс в няколко епизода, но акциите останаха без прецизен завършек и вратарят Марк-Андре тер Стеген така и не беше сериозно тестван, дори при ситуация трима срещу двама.

„Съгласен съм, че на това ниво не може при числено предимство трима на двама да не отправиш дори точен удар. Също така не биваше да оставяме Обрич сам срещу по-висок и физически по-здрав съперник, трябваше да получи помощ от съотборниците си. Днес бяхме без четирима централни защитници, което е огромна липса. Ако трябва да търсим вината за поражението, бих я отдал по-малко на защитата и много повече на пропуските в предни позиции“, завърши италианският специалист.

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