Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноломец (Попово)

Невен Венков: За пореден път се убеждавам, че лесни мачове няма

  • 25 окт 2026 | 09:09
  • 439
  • 0
Невен Венков: За пореден път се убеждавам, че лесни мачове няма

Черноломец (Попово) стигна до успех с 3:1 срещу ФК Девня в мач от поредния кръг на Североизточната Трета лига. Ето какво каза Невен Венков след края на двубоя.

„Много трудна, но заслужена победа за нас. Имахме превъзходство през целия мач, владеехме инициативата, но срещу нас имахме много борбен отбор на Девня, който се отбраняваше много дисциплинирано и самоотвержено“, коментира Невен Венков пред официалния сайт на Черноломец.

Невен Венков: Няма от какво да се срамуваме
Невен Венков: Няма от какво да се срамуваме

„Направихме и няколко наистина фрапантни пропуски, но търсехме победата до последно и я постигнахме с късни голове. За пореден път се убеждавам, че лесни мачове в нашата група няма. Всеки отбор има своите футболни достойнства и за да стигнеш до успеха, е нужно да даваш максимума“, добави наставникът.

„Поздравяваме момчетата за победата, въпреки трудностите, които изпитвахме и пропуските, които направихме. В тази среща показаха характер и постигнахме целта си“, завърши Невен Венков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

  • 24 окт 2026 | 19:51
  • 29659
  • 287
Септември (Симитли) изпусна победата в Ихтиман

Септември (Симитли) изпусна победата в Ихтиман

  • 24 окт 2026 | 19:16
  • 1495
  • 1
ЦСКА обявява голяма новина в 19:48 ч., пусна видео

ЦСКА обявява голяма новина в 19:48 ч., пусна видео

  • 24 окт 2026 | 19:03
  • 13119
  • 46
Любо Пенев с анализ за миналото на Локо (София), каза какво не му харесва

Любо Пенев с анализ за миналото на Локо (София), каза какво не му харесва

  • 24 окт 2026 | 18:48
  • 7271
  • 22
Симов: Логично равенство

Симов: Логично равенство

  • 24 окт 2026 | 18:35
  • 1176
  • 3
Мохамед: Не знам какво не ни достига, Любо Пенев ни учи на дисциплина и след това на футбол

Мохамед: Не знам какво не ни достига, Любо Пенев ни учи на дисциплина и след това на футбол

  • 24 окт 2026 | 18:32
  • 1691
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Барселона е фаворит в Ел Класико

Барселона е фаворит в Ел Класико

  • 25 окт 2026 | 06:15
  • 3766
  • 14
Андреа Кими Антонели с труден първи мачпойнт за сезон 2026

Андреа Кими Антонели с труден първи мачпойнт за сезон 2026

  • 25 окт 2026 | 08:00
  • 4707
  • 0
Ямал с повече победи, Мбапе с повече голове

Ямал с повече победи, Мбапе с повече голове

  • 25 окт 2026 | 08:28
  • 2660
  • 1
Добри Карамаринов пред Sportal.bg: Наградата за Виктория е гордост, но и задължение

Добри Карамаринов пред Sportal.bg: Наградата за Виктория е гордост, но и задължение

  • 25 окт 2026 | 10:03
  • 432
  • 1
Те знаят кой ще спечели Златната топка преди всички останали

Те знаят кой ще спечели Златната топка преди всички останали

  • 25 окт 2026 | 09:15
  • 3295
  • 0
Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

  • 24 окт 2026 | 19:51
  • 29659
  • 287