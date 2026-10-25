Невен Венков: За пореден път се убеждавам, че лесни мачове няма

Черноломец (Попово) стигна до успех с 3:1 срещу ФК Девня в мач от поредния кръг на Североизточната Трета лига. Ето какво каза Невен Венков след края на двубоя.

„Много трудна, но заслужена победа за нас. Имахме превъзходство през целия мач, владеехме инициативата, но срещу нас имахме много борбен отбор на Девня, който се отбраняваше много дисциплинирано и самоотвержено“, коментира Невен Венков пред официалния сайт на Черноломец.

Невен Венков: Няма от какво да се срамуваме

„Направихме и няколко наистина фрапантни пропуски, но търсехме победата до последно и я постигнахме с късни голове. За пореден път се убеждавам, че лесни мачове в нашата група няма. Всеки отбор има своите футболни достойнства и за да стигнеш до успеха, е нужно да даваш максимума“, добави наставникът.

„Поздравяваме момчетата за победата, въпреки трудностите, които изпитвахме и пропуските, които направихме. В тази среща показаха характер и постигнахме целта си“, завърши Невен Венков.

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