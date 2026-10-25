Ивайло Станчев: Хубава победа

Черноморец (Балчик) се наложи с 2:0 у дома над Септември (Тервел). Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) победи Септември (Тервел)

Ивайло Станчев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Хубава победа. От първата до последната минута създавахме голови положения. Още в началото на мача можехме да поведем. Иван Томов вкара страхотен гол от пряк свободен удар. Той умее да изпълнява тези удари, постоянно го насърчаваме да опитва и сме щастливи, че точно днес съдбата му се усмихна. През второто полувреме затворихме мача с втори гол. Доволен съм, тъй като бяхме солидни и в защита. Не позволихме нито един удар в очертанията на нашата врата, което говори достатъчно за концентрацията на всички играчи по време на двубоя. Това е още по-важно срещу отбор като Септември, който разполага с много опит и качество в състава си. Гостите опитаха всичко възможно, за да ни се противопоставят по най-добрия начин, и се получи хубав мач за зрителите“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google