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Ивайло Станчев: Хубава победа

  • 25 окт 2026 | 15:00
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Ивайло Станчев: Хубава победа

Черноморец (Балчик) се наложи с 2:0 у дома над Септември (Тервел). Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) победи Септември (Тервел)
Черноморец (Балчик) победи Септември (Тервел)

Ивайло Станчев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Хубава победа. От първата до последната минута създавахме голови положения. Още в началото на мача можехме да поведем. Иван Томов вкара страхотен гол от пряк свободен удар. Той умее да изпълнява тези удари, постоянно го насърчаваме да опитва и сме щастливи, че точно днес съдбата му се усмихна. През второто полувреме затворихме мача с втори гол. Доволен съм, тъй като бяхме солидни и в защита. Не позволихме нито един удар в очертанията на нашата врата, което говори достатъчно за концентрацията на всички играчи по време на двубоя. Това е още по-важно срещу отбор като Септември, който разполага с много опит и качество в състава си. Гостите опитаха всичко възможно, за да ни се противопоставят по най-добрия начин, и се получи хубав мач за зрителите“.

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