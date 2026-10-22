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  2. Черноломец (Попово)

Невен Венков: Няма от какво да се срамуваме

  • 22 окт 2026 | 08:26
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Невен Венков: Няма от какво да се срамуваме

Волов Шумен 2007 надви у дома Черноломец (Попово) с 2:1. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 обърна Черноломец
Волов Шумен 2007 обърна Черноломец

Невен Венков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Допуснахме загуба в Шумен, но няма от какво да се срамуваме. Очаквахме да бъде тежко, така и се получи. Изправихме се срещу силен, добре подготвен отбор на Волов, който е безкомпромисен на маломерния изкуствен терен. През първото полувреме домакините имаха преимущество, но въпреки това съумяхме да поведем в резултата в 40-ата минута. За наше нещастие допуснахме да ни изравнят бързо в 45-ата минута. През второто полувреме домакините отбелязаха втори гол в 65-ата минута. Последните 15-20 минути осъществихме натиск, създадохме и хубави ситуации за гол, но не успяхме да стигнем поне до равенство, което според мен заслужавахме. Ние сме доволни от момчетата, за желанието, старанието и поведението им на терена“.

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