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Фриц преодоля тежко падане в Лион, Коболи спря Вавринка

  • 23 окт 2026 | 09:05
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Фриц преодоля тежко падане в Лион, Коболи спря Вавринка

Тейлър Фриц успя да преодолее стряскащ инцидент на корта и да даде успешен старт на участието си на турнира от сериите АТР 250 в Лион.

Поставеният под номер две американец показа безупречен начален удар и сломи съпротивата на преминалия през квалификациите французин Пиер-Юг Ербер с 6:2, 7:5, подпечатвайки мястото си на четвъртфиналите. В откриващия сет Фриц спечели всичките си 16 разигравания на собствен сервис , но в началото на втората част се стигна до неприятна ситуация.

Още в първото разиграване заемащият 14-та позиция в ранглистата на АТР американец се опита да отиграе нисък слайс на съперника, изви глезена си и падна тежко на корта. Фриц използва медицинско прекъсване в съблекалнята, след което се завърна напълно мобилизиран и затвори срещата за 93 минути.

„За мое щастие с напредването на втория сет болката започна да отшумява“, коментира Фриц относно падането. „Свикнал съм да падам често – обикновено просто ставам и продължавам. Но това беше може би най-тежкото ми приземяване досега.“

Фриц се стреми да затвърди шансовете си за класиране на Финалите на АТР, в които участва през 2022, 2024 и 2025 година. В момента той заема 13-то място в класацията за Торино, а следващото му препятствие по пътя е Даниел Алтмайер.

В същото време поставеният под номер едно в схемата Флавио Коболи, който заема пета позиция в надпреварата за Торино, също стартира с чиста победа. Италианецът надигра Стан Вавринка с 6:2, 6:4 за едва 67 минути в предпоследния турнир в кариерата на швейцарската легенда преди бенефиса му в Базел следващата седмица.

С този триумф Коболи вече води с 3-0 срещу 41-годишния ветеран в преките им срещи. В следващия кръг италианецът ще премери сили с Брендън Накашима, който елиминира френския квалификант Кириан Жаке с 6:4, 6:3 и записа своята рекордна 36-а победа за сезона.

„Беше истинско удоволствие да деля корта с теб днес, обърна се Коболи към Вавринка след срещата. - Бях доста по-нервен от обикновено. Притеснението идва от факта, че срещу мен стои не просто играч, а истинска легенда на нашия спорт.“

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