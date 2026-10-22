Вавринка започна с победа в Лион

Носителят на три титли от Големия шлем Стан Вавринка се класира за втория кръг на турнира в зала в Лион. 41-годишният швейцарец, който ще прекрати славната си кариера през следващата седмица, преодоля в първия кръг испанеца Мартин Ландалус с 6:3, 6:7(2), 7:6(5) след почти три часа игра.

В целия мач имаше само един пробив, който бе в полза на Вавринка още във втория гейм на първия сет. Швейцарецът обаче имаше трудности в края на двубоя, когато пропусна три мачбола при подаване на Ландалус, а в заключителния тайбрек трябваше да навакса изоставане от 0:3 точки, преди да го спечели със 7:5.

There's only one STAN WAWRINKA ✨ @stanwawrinka produces his best tennis to overcome Landaluce in three pulsating sets and reach the next round in Lyon! #GrandPrixAuvergneRhoneAlpes https://t.co/HrEGr8jUXU — ATP Tour (@atptour) October 21, 2026

Във втория кръг Вавринка ще играе с водача в схемата Флавио Коболи от Италия.

Корентен Муте и Лоренцо Музети пък станаха първите четвъртфиналисти в турнира. В изцяло френски сблъсък Муте спечели с 6:4, 6:4 срещу Феликс Балшоу, докато шестият в схемата Музети постигна успех с абсолютно същия резултат над 17-годишния французин Мойс Куаме.

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Снимки: Imago