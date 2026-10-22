Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Вавринка започна с победа в Лион

  • 22 окт 2026 | 01:18
  • 202
  • 0
Вавринка започна с победа в Лион

Носителят на три титли от Големия шлем Стан Вавринка се класира за втория кръг на турнира в зала в Лион. 41-годишният швейцарец, който ще прекрати славната си кариера през следващата седмица, преодоля в първия кръг испанеца Мартин Ландалус с 6:3, 6:7(2), 7:6(5) след почти три часа игра.

В целия мач имаше само един пробив, който бе в полза на Вавринка още във втория гейм на първия сет. Швейцарецът обаче имаше трудности в края на двубоя, когато пропусна три мачбола при подаване на Ландалус, а в заключителния тайбрек трябваше да навакса изоставане от 0:3 точки, преди да го спечели със 7:5.

Във втория кръг Вавринка ще играе с водача в схемата Флавио Коболи от Италия.

Корентен Муте и Лоренцо Музети пък станаха първите четвъртфиналисти в турнира. В изцяло френски сблъсък Муте спечели с 6:4, 6:4 срещу Феликс Балшоу, докато шестият в схемата Музети постигна успех с абсолютно същия резултат над 17-годишния французин Мойс Куаме.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Стефанос Циципас даде само три гейма на Михаил Кукушкин в последния мач в кариерата му

Стефанос Циципас даде само три гейма на Михаил Кукушкин в последния мач в кариерата му

  • 21 окт 2026 | 19:01
  • 710
  • 0
Костюк се отказа от турнира в Нинбо

Костюк се отказа от турнира в Нинбо

  • 21 окт 2026 | 17:52
  • 628
  • 0
Манарино елиминира Рубльов и продължи силната си серия в Алмати

Манарино елиминира Рубльов и продължи силната си серия в Алмати

  • 21 окт 2026 | 15:56
  • 750
  • 0
Даниил Медведев подкрепи промените в календара на АТР за 2028 година

Даниил Медведев подкрепи промените в календара на АТР за 2028 година

  • 21 окт 2026 | 15:47
  • 599
  • 1
Тенисът въвежда по-стриктни критерии за местонахождение в борбата с допинга

Тенисът въвежда по-стриктни критерии за местонахождение в борбата с допинга

  • 21 окт 2026 | 15:44
  • 627
  • 0
Димитър Кисимов загуби драматично първия си мач на юношеския "Мастърс" в Китай

Димитър Кисимов загуби драматично първия си мач на юношеския "Мастърс" в Китай

  • 21 окт 2026 | 15:20
  • 769
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига отново предложи зрелищен футбол и много голове

Шампионската лига отново предложи зрелищен футбол и много голове

  • 22 окт 2026 | 00:03
  • 18208
  • 1
Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

  • 21 окт 2026 | 23:53
  • 9721
  • 72
Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 12959
  • 21
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 14858
  • 43
Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

  • 21 окт 2026 | 20:25
  • 24121
  • 59
Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

  • 21 окт 2026 | 21:38
  • 24954
  • 79