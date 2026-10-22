Емери се нареди до Фъргюсън и Гуардиола по поредни домакински победи в Европа

Отборът на Астън Вила продължава с впечатляващото си представяне в Шампионската лига през този сезон след успеха си с 3:1 над норвежкия Викинг.

Астън Вила продължи перфектната си серия

Това беше 12-а поредна домакинска победа за Унай Емери и неговия състав в евротурнирите. Така бирмингамци станаха едва третият английски тим с това постижение през настоящия век. Първи го постигна Манчестър Юнайтед под ръководството на сър Алекс Фъргюсън между 2006 и 2008 година, а Манчестър Сити с мениджър Джосеп Гуардиола го повтори между 2022 и 2024 година. За последно “виланите” не успяха да спечелят като домакини в европейските клубни състезания срещу Ювентус, завършвайки при нулево реми през ноември 2024 година. Оттогава насам те са постигнали пет победи на своя стадион в Шампионската лига и още седем в Лига Европа, а следващото им европейско домакинство е срещу Пари Сен Жермен на 8 декември.

Since the turn of the century, only three English teams have won 12 European home games in a row 🤯 Our boss puts us in elite company 🔝 https://t.co/xpXov6dDJ9 — Aston Villa (@AstonVilla) October 21, 2026

Всички 12 поредни домакински победи на Астън Вила в евротурнирите:

4:2 срещу Селтик в ШЛ

3:0 срещу Брюж в ШЛ

3:2 срещу Пари Сен Жермен в ШЛ

1:0 срещу Болоня в ЛЕ

2:0 срещу Макаби Тел Авив в ЛЕ

2:1 срещу Йънг Бойс в ЛЕ

3:2 срещу РБ Залцбург в ЛЕ

2:0 срещу Лил в ЛЕ

4:0 срещу Болоня в ЛЕ

4:0 срещу Нотингам Форест в ЛЕ

6:0 срещу Фенербахче в ШЛ

3:1 срещу Викинг в ШЛ

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Снимки: Gettyimages