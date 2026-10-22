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Емери: Важно е, че натрупахме точки преди тежките мачове

  • 22 окт 2026 | 03:29
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Емери: Важно е, че натрупахме точки преди тежките мачове

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери изрази задоволството си от позитивната енергия, която феновете на „Вила Парк“ създадоха в сряда вечер. Тимът от Бирмингам постигна трета поредна победа в основната фаза на Шампионската лига след 3:1 срещу норвежкия Викинг.

„Изключително сме щастливи от атмосферата, създадена от феновете, и от начина, по който се представяме в Шампионската лига. Това е фантастично състезание. Наред с Премиър лийг, европейските турнири са мястото, където се чувстваме комфортно, можем да постигаме целите си и да изпитваме удоволствие от играта", заяви Емери.

Астън Вила продължи перфектната си серия
Астън Вила продължи перфектната си серия

„Реакцията на футболистите към нашите изисквания и предизвикателства - както в Лига на конференциите и Лига Европа преди, така и сега в Шампионската лига - е наистина страхотна. Опитваме се да бъдем все по-компактни и изчистени тактически, за да отговаряме на нивото на съперниците в турнира. Индивидуално играчите също придобиват увереност и разкриват пълния си потенциал, което се видя ясно днес. Публиката ни предаде невероятен заряд, а ние отговорихме на терена с изпълнение на тактическия план и с необходимото уважение към надпреварата и противника“, допълни наставникът.

„Тези три точки ни носят сигурност, самочувствие и баланс, защото следващите ни двубои в Европа са изключително тежки гостувания срещу фаворита Барселона и срещу Галатасарай. Сега обаче трябва да забравим за Шампионската лига и да се концентрираме върху мача с Манчестър Сити в събота. Надявам се на същата атмосфера и енергия по трибуните. Предстои ни още много работа, но начинът, по който отборът се подобрява и отделни играчи намират своя ритъм и увереност, ни дава поводи за оптимизъм“, завърши Емери.

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Снимки: Gettyimages

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