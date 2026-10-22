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Труден тест за Павликени

  • 22 окт 2026 | 08:49
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Труден тест за Павликени

Утре едноименния тим на Павликени играе с Янтра в Полски Тръмбеш. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига.

„Надявам се победата в последния ни мач да даде увереност на младите ни футболисти. Предстои поредно тежко изпитание. Излизаме срещу сериозен противник. Янтра има опитни футболисти, които знаят как да печелят. Много са силни в атака. Не се плашим. Подготвяме се максимално сериозно. Ще излезем да се надиграваме. Дано имаме и късмет“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени

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