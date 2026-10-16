Фламенго се доближи до втори пореден финал в Копа Либертадорес

Носителят на Копа Либертадорес Фламенго направи важна крачка към финала в турнира. Бразилският гранд удържа нулево равенство при визитата си на Естудиантес. Тимът на Леонардо Жардим игра подчертано дефанзивно и не нанесе нито един точен удар, но си тръгна с добър резултат от Ла Плата.

След вчерашната победа на Палмейрас като гост на Флуминензе с 2:1 е все по-голяма вероятността финалът от миналата година да се повтори. Реваншите от полуфиналите в най-престижния клубен турнир в Южна Америка са следващата седмица.

Естудиантес беше без Маркос Рохо, който не получи картотека. От състава на Фламенго липсваха Хьорхян Де Араскаета, Айртон, Данило и Жоржиньо.

В първите минути домакините притиснаха съперника и отправиха няколко далечни изстрела, които обаче не затрудниха Агустин Роси. Най-активен за аржентинския тим беше ветеранът Гуидо Карийо. На два пъти той засече с глава добри центрирания, но топката отиваше право в ръцете на Роси.

Фламенго се стремеше да разиграва по-продължително в средата на терена и много рядко атакуваше. Този подход на бразилците не се промени и след почивката. Те все пак можеха да поведат след груба грешка на Рамиро Фунес Мори, но топката в последния момент беше изчистена в корнер.

В 59-ата минута десният бек на домакините Ерос Манкусо шутира опасно, но в аут. Малко по-късно реферът подмина претенции за дузпа на Самуел Лино, а в 64-тата минута Пакета се размина само с жълт картон, след като удари с лакът в лицето играч на Естудиантес.

В края никой от отборите не искаше да рискува. Фламенго умело отбиваше атаките на домакините, които видимо се умориха. Появилият се от пейката Хоакин Кореа създаде доста проблеми на отбраната на бразилците, но финалният съдийски сигнал дойде при 0:0 и всичко ще се реши в Рио де Жанейро.

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Снимки: Gettyimages