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Арда Туран: Младите ни футболисти се изправиха срещу част от идолите си

  • 22 окт 2026 | 03:09
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Арда Туран: Младите ни футболисти се изправиха срещу част от идолите си

Старши треньорът на Шахтьор (Донецк) Арда Туран коментира поражението с 0:1 от Интер в третия кръг в Шампионската лига. Украинският тим допусна решителното попадение, въпреки че игра с човек повече на терена.

„Разочаровани сме, тъй като с играта си заслужихме да вземем точки от този мач. Гордеем се с представянето си, но няма как да сме доволни от крайния изход. Предвид нивото, което показахме, резултатът трябваше да бъде много по-добър", каза Арда Туран.

Интер си създаде огромни проблеми, но стигна до победа от третия опит
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"Част от нашите млади състезатели имаха възможност да се изправят срещу своите идоли. Те ще си извлекат необходимите поуки и ще продължат да се развиват и усъвършенстват“, добави бившият турски национал.

Към момента Шахтьор се намира на 17-о място в общото класиране на турнира с актив от 4 точки.

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Снимки: Gettyimages

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