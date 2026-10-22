Арда Туран: Младите ни футболисти се изправиха срещу част от идолите си

Старши треньорът на Шахтьор (Донецк) Арда Туран коментира поражението с 0:1 от Интер в третия кръг в Шампионската лига. Украинският тим допусна решителното попадение, въпреки че игра с човек повече на терена.

„Разочаровани сме, тъй като с играта си заслужихме да вземем точки от този мач. Гордеем се с представянето си, но няма как да сме доволни от крайния изход. Предвид нивото, което показахме, резултатът трябваше да бъде много по-добър", каза Арда Туран.

Интер си създаде огромни проблеми, но стигна до победа от третия опит

"Част от нашите млади състезатели имаха възможност да се изправят срещу своите идоли. Те ще си извлекат необходимите поуки и ще продължат да се развиват и усъвършенстват“, добави бившият турски национал.

Към момента Шахтьор се намира на 17-о място в общото класиране на турнира с актив от 4 точки.

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Снимки: Gettyimages