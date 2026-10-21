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Легенда на Германия за национал на страната: Бих заложил на друг тип футболист

  • 21 окт 2026 | 15:27
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Представянето на Дениз Ундав за Щутгарт е оставило бившия германски национал и треньор Матиас Замер озадачен по време на мача от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. Двубоят в Германия завърши при равенство 1:1, а 59-годишният Замер не скри, че би избрал друг играч за капитан на Щутгарт.

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„Винаги бих заложил на друг тип футболист“, обясни Матиас Замер в ролята си на анализатор, добавяйки, че предпочита футболисти, които присъстват малко повече в центъра на събитията на терена. Той не посочи конкретни имена, като подчерта, че мнението му е чисто субективно: „Такъв е моят начин на мислене. В крайна сметка във футбола често има много пътища към целта.“ Въпреки това, Замер смята Дениз Ундав за „напълно автентичен“ и вярва, че 30-годишният футболист е приет изключително добре в отбора. Според него, това е много ценно качество, което прави „донякъде разбираемо“ защо той носи капитанската лента.

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Снимки: Gettyimages

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