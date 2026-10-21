Шампионската лига като витрина за Шахтьор (Д) и възможност да се привлекат инвестиции в Украйна

Шампионската лига е витрина за футболистите на Шахтьор (Донецк), но също така помага да се поддържа интересът към страна като Украйна, която вече пета година е подложена на пълномащабно руско нашествие. В тези условия, макар времевият хоризонт неизбежно да трябва да бъде разширен и да обхване първата руска инвазия в Донбас през 2014 г., Шахтьор продължава не само да развива дейността си като футболен клуб, но и да бъде един от символите на страна, която продължава да живее – разбира се, при изключително специфични обстоятелства – и да инвестира в бъдещето си.

Именно по отношение на последното оранжево-черният клуб се превръща в представител на цяла Украйна – не само на футболната ѝ общност. Шахтьор използва Шампионската лига като витрина за себе си, но и за родината си, която е във война. Въпреки това страната продължава да привлича инвестиции от украински предприемачи, сред които е президентът и собственик на Шахтьор Ринат Ахметов – ръководител на System Capital Management (SCM), най-голямата частна финансова и индустриална група в Украйна.

Чрез програмата си „Invest in Ukraine“ SCM активно подкрепя украинската икономика и изгражда международни отношения с институции, но най-вече с чуждестранни предприемачи, които искат да заложат на възстановяването на страната въпреки годините на война.

За бизнес модела на Шахтьор, неразривно свързан с Шампионската лига и претърпял радикални промени след началото на войната, както и за кампанията „Invest in Ukraine“, изданието Calcio e Finanza разговаря с главния изпълнителен директор на украинския клуб Сергей Палкин и с Джок Мендоса-Уилсън, директор „Международни отношения и отношения с инвеститорите“ в System Capital Management (SCM).

БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА ШАХТЬОР Е НАПЪЛНО ПРОМЕНЕН И НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАН С ШАМПИОНСКАТА ЛИГА

Въпрос към главния изпълнителен директор Палкин: В скорошно интервю обяснихте, че заради войната Шахтьор е загубил голяма част от традиционните си източници на приходи – от постъпленията от билети до спонсорските договори и телевизионните права. Днес клубът разчита основно на продажбата на футболисти и на наградните фондове на УЕФА. Как на практика се промени бизнес моделът ви и доколко е устойчив в дългосрочен план?

Отговор: Войната промени из основи нашия бизнес модел, като значително намали традиционните ни приходи от билети, телевизионни права и спонсорства. Днес финансовата ни стабилност се основава предимно на трансферите на футболисти и приходите от турнирите на УЕФА.

Стратегията ни е да развиваме талантливи играчи, да повишаваме стойността им чрез участието в европейските клубни турнири и да реинвестираме средствата в състава. През сезон 2025/26 генерирахме приходи от около 93 милиона евро, от които 72 милиона дойдоха от сделки с футболисти. Това показва, че сме способни да се адаптираме към извънредни обстоятелства.

Този модел изисква строга финансова дисциплина, но нашият президент Ринат Ахметов винаги е поставял пред Шахтьор най-високите цели. Наша отговорност е да гарантираме финансова стабилност и конкурентоспособност въпреки трудностите, причинени от войната.

Въпрос: Директното класиране за основната фаза на Шампионската лига през сезон 2026/27 гарантира на Шахтьор значителни приходи от УЕФА. Колко важен е турнирът за финансите ви? Какви биха били икономическите последици от сезон без участие в европейските клубни надпревари?

Отговор: За Шахтьор Шампионската лига е много повече от спортно състезание. Тя е един от стълбовете на нашия финансов модел. Приходите от УЕФА са от решаващо значение, тъй като войната значително ограничи традиционните ни източници на постъпления.

Друг съществен фактор е самата Шампионска лига, която позволява на нашите футболисти да демонстрират качествата си срещу най-добрите отбори в Европа. Това повишава пазарната им стойност и привлича интереса на водещите клубове.

Следователно спортната и финансовата ни стратегия са тясно свързани. Трябва да се представяме успешно в Европа, да развиваме играчите си и да генерираме приходи от трансфери, които впоследствие да реинвестираме в отбора.

Въпрос: През ноември 2025 г. заявихте, че от април 2022 г. Шахтьор е генерирал над 400 милиона долара от трансферния пазар и участието си в турнирите на УЕФА, като същевременно е реинвестирал значителна част от постъпленията. Колко стратегически важно стана развитието на младите футболисти и способността ви да повишавате стойността им за финансовата устойчивост на клуба? И как успявате да убедите чуждестранни таланти, особено бразилски играчи, да се преместят в Украйна въпреки войната?

Отговор: Развитието на футболисти е в основата на стратегията на Шахтьор повече от 20 години. От Фернандиньо, Вилиан и Дъглас Коща до Мудрик, Трубин, Судаков и Кевин – постоянно развиваме играчи, които впоследствие преминават в най-добрите европейски клубове.

Моделът ни е прост: откриваме таланти, помагаме им да се развиват чрез участието в европейските клубни турнири и създаваме възможности за напредъка им в кариерата.

Трудно е да убеждаваме чуждестранни футболисти да се присъединят към нас по време на война, но можем да им предложим доказан път към водещите европейски първенства. Бразилските играчи познават историята ни и имат доверие в способността ни да развиваме кариерата им.

Неотдавнашният трансфер на Кевин показва, че този модел продължава да работи дори при тези извънредни обстоятелства.

Въпрос: Чрез кампанията „Invest in Ukraine“ Шахтьор използва популярността на Шампионската лига, за да отправи послание, което надхвърля футбола. Каква роля може да има клуб като вашия за привличането на международен капитал? Смятате ли, че инициативата може да доведе до конкретни резултати под формата на инвестиции и партньорства, отвъд несъмнената ѝ символична стойност?

Отговор: От началото на пълномащабното руско нашествие Шахтьор пое отговорност, която надхвърля футбола. Всеки път, когато се състезаваме на международната сцена, ние представляваме Украйна.

Кампанията „Invest in Ukraine“, която реализираме съвместно със System Capital Management (SCM), ни позволява да продължим тази мисия. Шампионската лига ни предоставя мощна платформа, чрез която да достигаме до международни инвеститори и лидери на бизнеса и да показваме, че Украйна не просто се бори за оцеляването си, а притежава и огромен икономически потенциал.

Нашият президент Ринат Ахметов и SCM продължават да инвестират в Украйна въпреки войната, демонстрирайки доверието си в бъдещето на страната.

Разбира се, футболът не може да гарантира инвестиции, но можем да осигурим видимост, да отворим врати и да създаваме контакти. Ако тази кампания помогне за установяването на нови партньорства и привличането на инвестиции в Украйна, това ще бъде значим резултат, надхвърлящ пределите на футбола.

СБОГУВАНЕТО С ДОНБАС АРЕНА И ЗНАЧЕНИЕТО НА СТАМФОРД БРИДЖ

Въпрос: Шахтьор не може да играе на Донбас Арена от 2014 г. и продължава да провежда европейските си срещи извън Украйна. Тази година избрахте „Стамфорд Бридж“ в Лондон за домакинските си двубои в Шампионската лига. Какво е финансовото отражение на тази ситуация, като се имат предвид организационните разходи, пътуванията и загубените приходи от стадиона? И какви търговски възможности може да предложи град като Лондон?

Отговор: Играта далеч от дома има значително финансово и организационно отражение. От 2014 г. не можем да играем на Донбас Арена, а пълномащабното руско нашествие ни принуди да домакинстваме в европейските турнири в чужбина. Това увеличи разходите ни за пътувания и организация, като същевременно намали приходите от стадиона.

Въпреки това се опитваме да превръщаме тези трудности във възможности. Играта на „Стамфорд Бридж“ ни осигурява международна видимост и достъп до потенциални търговски партньори, инвеститори и медии в една от водещите световни столици на футбола и бизнеса.

Благодарни сме на Челси, че направи всичко това възможно.

Съществува и важен емоционален аспект: тези срещи позволяват на хиляди украинци, живеещи във Великобритания, да възстановят връзката си с родината чрез футбола.

Разбира се, нищо не може да замени възможността да играем на Донбас Арена пред нашите привърженици в Донецк. Това остава нашата мечта.

Въпрос: През февруари 2025 г. открито критикувахте ФИФА, обвинявайки организацията, че не оказва достатъчна подкрепа на украинския футбол. Вие оспорихте и последиците от правилата, които позволяваха на чуждестранни футболисти да прекратяват договорите си. Подобриха ли се отношенията ви повече от година по-късно? Смятате ли, че ФИФА и УЕФА направиха достатъчно, за да защитят финансово украинските клубове, или са необходими извънредни мерки за подкрепа?

Отговор: Решението на ФИФА да позволи на чуждестранни футболисти да прекратяват договорите си причини огромни финансови щети на Шахтьор. Защитата на играчите е важна, но клубовете също заслужават защита.

Загубихме ценни активи, без да получим адекватно обезщетение, а за съжаление опасенията ни не бяха разгледани по подходящ начин. Бих разграничил ФИФА от УЕФА.

Отношенията ни с УЕФА са положителни и конструктивни. Организацията ни помогна да гарантираме, че украинските клубове ще могат да продължат да се състезават на международно ниво.

Украинският футбол обаче се нуждае от по-сериозна подкрепа от ФИФА. Стадиони, академии и тренировъчни бази бяха разрушени и многократно съм предлагал създаването на специален фонд, който да подпомогне възстановяването на футболната ни инфраструктура.

Истинската солидарност изисква конкретни действия. Не искаме специално отношение, а справедливи решения и практическа подкрепа в тези извънредни обстоятелства.

Въпрос: Повече от десет години Шахтьор не може да играе в собствения си град, а през последните четири години функционира в страна, подложена на пълномащабно нашествие. Как си представяте бъдещето на клуба през следващите пет или десет години? Имате ли вече стратегия за завръщане на Донбас Арена? По-общо, каква роля би могъл да играе футболът в икономическото и социалното възстановяване на Украйна?

Отговор: Най-голямата ни мечта остава да се завърнем в Донецк и да играем на Донбас Арена пред нашите привърженици.

Когато напуснахме града през 2014 г., смятахме, че това ще бъде временно. Изминаха повече от 12 години и все още чакаме, без да можем да предвидим кога условията ще ни позволят да се завърнем.

Засега сме съсредоточени върху развитието на футболистите, запазването на финансовата стабилност и участието на най-високо ниво. Амбицията на нашия президент да превърне Шахтьор в един от водещите европейски клубове остава непроменена.

Футболът също ще има важна роля във възстановяването на Украйна – чрез обединяването на общностите, създаването на възможности за младите хора и изграждането на нова инфраструктура.

Загубихме дома си, но не и идентичността или амбициите си. Твърдо вярваме, че един ден ще се завърнем в Донецк.

РОЛЯТА НА SCM В УКРАИНСКАТА ИКОНОМИКА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ СЛЕД ВОЙНАТА

Въпрос към Джок Мендоса-Уилсън, директор „Международни отношения и отношения с инвеститорите“ в SCM: Защо сега е подходящият момент за инвестиции в Украйна, вместо да се изчака краят на войната?

Отговор: Защото това е правилното решение от всяка гледна точка – икономическа, морална и стратегическа.

От икономическа гледна точка най-големите възможности са достъпни именно сега. Компаниите, които навлязат първи на пазара, могат да стартират проекти, да изградят партньорства и да развият ценен опит. Когато започне мащабното възстановяване с подкрепата на целия свободен свят, тези компании вече ще са се утвърдили и ще бъдат готови да поемат управлението на големи проекти.

Онези, които изчакат, ще навлязат на пазар, на който други вече ще са заели своите позиции.

От морална гледна точка Украйна се бори за свободата си, за европейските ценности и за своето европейско бъдеще. Да инвестираш, да строиш и да създаваш работни места тук означава да подкрепяш тази борба чрез конкретни действия, а не само с думи.

За SCM, най-големия частен инвеститор в Украйна, това е принципен въпрос за собственика Ринат Ахметов: да се инвестира тук и сега, без да се чака краят на войната.

Ахметов инвестира милиарди долари в Украйна, защото вярва в победата ѝ и в успешното ѝ европейско бъдеще. От началото на пълномащабното руско нашествие SCM е инвестирала 4,3 милиарда долара в страната. Около един милиард долара са били предназначени за възстановяване на разрушеното от Русия, най-вече електроцентрали.

Останалите средства са вложени в нова инфраструктура, включително системи за съхранение на енергия и вятърни паркове. Тези инвестиции допринасят за осигуряването на електричество и отопление на милиони хора.

Затова ние не просто призоваваме международната общност да инвестира в Украйна. Чрез собствения си пример показваме, че подобни инвестиции са необходими, възможни и икономически устойчиви.

Въпрос: Енергийната и индустриалната инфраструктура редовно са обект на руски атаки. Доколко икономически устойчиви са инвестициите при тези условия?

Отговор: Хиляди компании продължават да работят в Украйна въпреки руските атаки. Те защитават съоръженията си, преместват производството, възстановяват дейността си след бомбардировки и продължават да развиват бизнеса си.

Милиони хора живеят тук и всеки ден потребяват стоки и услуги. Икономиката не е спряла – тя се е адаптирала.

Рисковете са реални и ние ги отчитаме. Вече обаче съществуват инструменти, които помагат за управлението им, включително застраховки срещу военни рискове, застраховане на експортни кредити и гаранции от международни финансови институции.

Инвеститорите, които навлизат на украинския пазар днес, не трябва да поемат тези рискове сами. Ето защо отхвърляме аргумента, че нищо не може да се направи, докато военните действия продължават.

Нашият опит показва обратното. Например DTEK, компания, собственост на предприемача Ринат Ахметов, продължава да инвестира, да строи и да въвежда в експлоатация нови производствени мощности. Компанията привлича и международни партньори, заедно с техните технологии и експертен опит.

Никакви обстоятелства не би трябвало да могат да спрат развитието.

Шахтьор подчини АЕК в края

Въпрос: SCM, стратегически партньор на Шахтьор Донецк, добави посланието „Invest in Ukraine“ върху фланелката на клуба. Защо избрахте футбола и Шампионската лига?

Отговор: Шахтьор е най-титулуваният футболен клуб в Украйна и този с най-голяма международна известност. Шампионската лига на УЕФА е една от най-големите спортни платформи в света и достига до милиони хора.

Трудно е да си представим по-добра сцена, на която да отправим към света едно просто послание: Украйна е страна, в която може и трябва да се инвестира.

Това е съвместна инициатива на SCM и клуба. Като основен партньор на Шахтьор решихме, че посланието върху фланелката, редом с нашата марка, трябва да представлява нещо важно за цялата страна.

Това е естествено продължение на нашата позиция: самите ние инвестираме в Украйна и призоваваме международните компании да направят същото, да изграждат партньорства с украински предприятия и да разработват съвместни проекти.

Всеки двубой на Шахтьор в Шампионската лига напомня на милиони хора, включително на лицата, вземащи бизнес решения, че Украйна е отворена за инвестиции още днес.

ПСВ и Шахтьор разделиха точките в нервен двубой

Въпрос: Все по-често се обсъжда преминаването от международна помощ за Украйна към партньорства, които носят ползи и за двете страни. Какво означава това на практика и какво може да предложи Украйна на европейския бизнес днес?

Отговор: Днес Украйна се нуждае от помощ и сме благодарни на всяка страна и на всеки човек, които я предоставят. Но Украйна не е просто държава, която иска подкрепа. Тя има много какво да предложи на света – ресурси, технологии, експертен опит и доходоносни бизнес възможности.

Следващата стъпка е изграждането на равнопоставени партньорства, които създават стойност и за двете страни чрез инвестиции.

Какво може да предложи Украйна? На първо място – уникален опит, с какъвто никоя друга европейска страна не разполага. Научихме се да възстановяваме енергийна система, подложена на атаки, и да развиваме децентрализирано производство на електроенергия.

Тези умения в областта на енергийната устойчивост стават все по-важни за цяла Европа.

Освен това Украйна постигна огромен напредък във военните технологии и се превърна в една от водещите държави в света в този сектор.

Страната разполага и с ключови суровини и промишлен капацитет, необходими за европейската икономика, включително желязна руда, стомана и селскостопанска продукция, която е основен елемент от продоволствената сигурност на много държави.

Украйна има и силни технологични компании и талантливи инженери, които през годините на войната разработиха решения с потенциал да преобразят цели индустрии.

Не на последно място, страната напредва към членство в Европейския съюз. Да инвестираш в Украйна означава да инвестираш в бъдещ пазар на ЕС.

SCM вече работи по този модел. Нашите компании разработват съвместни проекти с европейски партньори, купуват оборудване от водещи световни производители и оперират на европейските пазари.

Точно такива партньорства предлагаме: съвместни предприятия, общи инвестиции и достъп до пазари.

Готови сме да бъдем входна точка за европейските компании, които искат да навлязат в Украйна – като споделяме опита си, свързваме ги с потенциални партньори и показваме чрез собствения си пример, че в страната може да се развива успешен бизнес и да се постигат доходности.

Възстановяването на Украйна представлява най-голямата инвестиционна възможност в Европа след Втората световна война. Онези, които изберат да се включат още сега, ще помогнат за създаването на успешна история и ще споделят ползите от нея.

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