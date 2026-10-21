Луис Енрике: Имам най-добрите играчи в света

След впечатляващия успех с 4:2 над Барселона в Шампионската лига, старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике засипа с похвали своите футболисти и заяви категорично, че разполага с най-силния състав в света.

„Имам най-добрите играчи в света и това е моето искрено мнение. За мен по-добри от моите футболисти няма“, подчерта испанският специалист.

Наставникът на парижани обърна специално внимание на представянето на Люка Ернандес в стартовия състав: „Люка притежава огромен опит. Той се справи по невероятен начин с опазването на един от най-класните играчи в света и направи всичко правилно на терена. Заслужи да играе в този мач, защото е изключително важен за отбора, и много се радвам за него.“

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Той коментира и цялостното израстване на френския шампион, отбелязвайки, че играта не бива да се съди само по крайния резултат.

„През първото полувреме се представихме сензационно в дефанзивен план. Отнехме много топки благодарение на високата преса и създадохме възможности за още попадения. Успяхме да преминем през трудните моменти, когато Барселона контролираше играта. Показахме, че сме отбор, способен да се адаптира към всичко, и използвахме отлично контраатаките. Не съм лекар, но трима наши състезатели завършиха с контузии и това е най-лошата новина от мача. Предстои да изчакаме резултатите от прегледите утре.“, каза испанецът.

Относно амбициите на ПСЖ в турнира и ролята на фаворит, наставникът запази спокойствие.

„Вече играхме срещу двата най-силни отбора в нашата група – Сити и Барса. Припомням, че миналата година по това време имахме същия точков актив, но не завършихме сред първите осем. Ще се насладим на този момент, но вече мислим за срещата с Олимпик Лион през уикенда. Не ме интересува какво се говори за фаворити. Този мач не беше решаващ – истински важните битки ще бъдат през април в директните елиминации.“

Освен това той похвали и представянето на атакуващите играчи на отбора, особено при пресата на съперника.

„Не сме над останалите – би било капан да мислим, че сме специални. Бяхме по-добри благодарение на пресата на нашите нападатели. Когато срещаш съперници от най-високо ниво, трябва да знаеш как да реагираш, както беше срещу Байерн през миналия сезон. Аз съм привърженик на Барса, но съм професионалист и се наслаждавам на победите на моя отбор“, завърши Енрике.

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Снимки: Gettyimages