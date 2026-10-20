Тен Хаг: Връзката с Реал Мадрид даде много власт на играчите в Ман Юнайтед, ИНЕОС не спазиха обещанията си

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг обвини Кристиано Роналдо, Каземиро и Рафаел Варан, че са допринесли за токсичната атмосфера в съблекалнята на клуба. В интервю за “Атлетик” нидерландският специалист заяви, че според него влиянието на тримата бивши играчи на Реал Мадрид е засилило властта на футболистите за сметка на треньора и не е отговаряло на ситуацията, в която се е намирал английският гранд.

„Мисля, че именно връзката с Реал Мадрид доведе до това играчите да имат голяма власт и да искат сами да вземат решения. Според мен това не беше подходящо за етапа, в който се намираше Манчестър Юнайтед. Ръководството искаше атакуващ и динамичен футбол, а тези играчи искаха да играят по начин, който им подхождаше“, обясни Тен Хаг. Под „връзката с Мадрид“ той визира Роналдо, Каземиро и Варан, които спечелиха общо 14 трофея от Шампионската лига с Реал Мадрид.

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Тен Хаг разкритикува и отношението на ръководството към дисциплината в отбора, като заяви, че клубът е продължил да подхранва токсичната култура, вместо да подкрепи треньора в опитите му да наложи стандарти. Той даде за пример и случаите с Маркъс Рашфорд и Джейдън Санчо, при които според него футболистите са получили твърде голяма свобода.

Специалистът разкри, че е бил разочарован и се е почувствал неудобно от решението на ръководството на “червените дяволи” да продаде Скот Мактоминей на Наполи през лятото на 2024 г., въпреки че двамата са се разбрали шотландският национал да остане на „Олд Трафорд“. Бившият мениджър на „червените дяволи“ твърди, че шефовете на клуба са нарушили обещанията си към него, дадени по време на разговори в Ибиса, когато е било обсъждано продължаването на договора му.

„Обещаха ми лоялност, обещаха ми подкрепа, обещаха ми комуникация и да бъдем единни в решенията си. Обсъдихме проблемите, но обещанията не бяха спазени“, заяви Тен Хаг. Той обясни, че е настоявал Мактоминей да не бъде продаван, тъй като отборът имал нужда от повече голове и от футболисти с правилната нагласа.

„В Ибиса се разбрахме. Казах: „Не продавайте Скот Мактоминей“. Трябваше да действаме заедно по време на трансферния прозорец. Обясних причините си – нямахме достатъчно голмайстори. Скот носи голове и има страхотен манталитет. Той носи клуба с цялото си сърце. Когато темата за продажбата му беше повдигната, казах „не“. В крайна сметка обаче го продадоха. Разбира се, почувствах се много неудобно и разочарован“, разказа бившият наставник на клуба.

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Мактоминей напусна Юнайтед през август 2024 г. и премина в Наполи срещу около 25,7 милиона паунда. Английският клуб използва средствата от трансфера, за да привлече Мануел Угарте от Пари Сен Жермен. Шотландецът бързо се превърна във важна фигура в състава на Антонио Конте и помогна на Наполи да спечели титлата в Серия А през сезон 2024/25, като личните му успехи в Италия засилиха критиките към решението на Юнайтед да се раздели с него. От своя страна привличането на уругваеца на “Олд Трафорд” се оказа сериозен провал, тъй като той така и не успя да се докаже с екипа на “червените дяволи”.

Тен Хаг разкри и какво е очаквал от ръководството, когато е приел да продължи договора си след спечелването на ФА Къп през 2024 г. „Не бих продължил, ако ми оставаше само една година. Казах, че имам нужда от още една година и че трябва да го направим заедно“, обясни той. В крайна сметка нидерландецът беше уволнен през октомври същата година, след слабия старт на сезона. В интервюто той отправи критики към начина, по който клубът е управляван след идването на Джим Ратклиф, като посочи, че несигурността и липсата на съгласуваност са затруднявали работата му.

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Снимки: Gettyimages