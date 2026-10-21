Ханзи Флик: Загубихме, но научихме много от този сблъсък

Треньорът на Барселона Ханзи Флик предпочете да извлече положителните изводи след поражението с 2:4 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига. „Каталунците“ имаха сериозни трудности срещу мощната атака на водения от Луис Енрике тим, но германският специалист подчерта, че срещата е била изключително полезен урок, като отчете натрупаната умора.

„Това беше отличен тест за нас, който ясно ни показа в кои компоненти трябва да се подобряваме. В същото време видях и доста добри неща. Смятам, че се получи фантастичен мач и от двата състава. Допуснахме грешки и лесни загуби на топката, които предстои да анализираме. ПСЖ показа, че в този момент беше по-добрият отбор. Загубихме, но научихме много от този сблъсък", започна Флик.

Германският специалист посочи физическото изтощение от последните седмици като една от водещите причини за спада в играта. Той припомни тежкия ритъм и усложнената подготовка след мача със Севиля, когато отборът се прибра с денонощие закъснение заради лошите метеорологични условия.

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„Когато липсва свежест, грешките са неизбежни, а днес ние определено не бяхме свежи. Въпреки това оценявам високо манталитета и раздаването на футболистите през последните седмици. Днес на моменти пресирахме отлично, но не успяхме да задържим това темпо през цялото време. Пътуването след Севиля ни попречи да се възстановим пълноценно. Това не е оправдание, а обяснение защо не бяхме на максималното си ниво“, допълни специлистът.

Наставникът на „блаугранас“ подчерта, че няма място за паника на толкова ранен етап от сезона: „През октомври не се печелят титли. Шампионската лига се решава чак през юни.“

Четирите допуснати попадения закономерно насочиха въпросите към представянето в дефанзивен план. Парижани създадоха множество чисти положения и наказаха колебливите действия на съперника при бързите преходи.

„Трябва да преразгледаме играта си в отбрана, особено в края. След като резултатът стана 3:2, отборът отстъпи инициативата. Въпреки това не искам да бъда негативен. Мачът беше ценен опит“, коментира Флик, като отправи специални похвали към вратаря Жоан Гарсия: „ПСЖ имаше много възможности, а Жоан се намеси фантастично в ключови моменти.“

Относно действията в предни позиции наставникът отбеляза, че Барселона също е пропуснала отлични шансове: „Създадохме достатъчно положения и в друг ден щяхме да отбележим повече. Нужно е да играем с повече спокойствие, да поддържаме по-добри дистанции и да бъдем по-прецизни в изграждането на атаките.“

Един от най-ярките моменти за Барселона бе силният мач на юношата Шави Еспарт. Младият десен бек отбеляза попадението, с което временно възстанови равенството, и се справи със сложните си дефанзивни задачи.

„Шави Еспарт играе на невероятно ниво. Бях впечатлен от него още миналия сезон, след това той се представи отлично на европейското първенство до 19 години и веднага се присъедини към първия тим. Задачата му днес не беше никак лесна, но той се справи отлично“, похвали го треньорът.

Голямото притеснение за щаба на Барселона остава състоянието на Дани Олмо, който бе заменен принудително още през първата част след удар. „Олмо е много разочарован. Все още не знаем каква е тежестта на контузията, трябва да изчакаме медицинските прегледи“, завърши Флик.

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Снимки: Gettyimages