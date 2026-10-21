Нико Ковач: Заслужавахме да вкараме още три или четири гола

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач остана доволен от представянето на своя отбор след победата над Сабах (2:1) в третия кръг на Шампионската лига. Хърватският специалист заяви, че успехът е напълно заслужен, но според него футболистите му са можели да отбележат още няколко попадения.

„Щастливи сме от победата. Тя беше напълно заслужена. Контролирахме мача и според мен трябваше да вкараме още три или четири гола. Знаехме обаче, че Сабах е много опасен отбор на контраатака, и го видяхме няколко пъти. Беше трудно, но съм доволен. Имаме шест точки от три мача", заяви Ковач.

"Създадохме много положения. Играхме изключително офанзивно и атакувахме постоянно. Използвахме много добре крилата и халф-бековете си, а също така включвахме много футболисти в наказателното поле. Доволен съм от представянето ни и можем да продължим по този път“, допълни хърватският специалист.

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Снимки: Imago