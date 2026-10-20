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Дамбраускас: Гордея се с отбора, останахме в мача до последната минута

  • 20 окт 2026 | 23:33
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Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас изрази задоволството си от представянето на своите футболисти въпреки загубата с 1:2 от Борусия (Дортмунд) в третия кръг на Шампионската лига. Литовският специалист призна превъзходството на германския тим, но похвали играчите си за това, че са успели да се противопоставят на един от водещите европейски отбори.

„Преди всичко поздравления за Борусия (Дортмунд) за заслужената победа. Много се гордея с моя отбор и футболистите си, с начина, по който се опитахме да изпълним тактическия си план и останахме в мача до последната минута. Имахме няколко възможности към края. Когато успееш да останеш в битката срещу един от най-добрите отбори в Европа до 90-ата минута, мисля, че това никак не е лошо", заяви Дамбраускас.

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Той е наясно, че в Шампионската лига реалностите са различни в сравнение с първенството на Азербайджан.

"Интензивността в нашето първенство не е същата като в Шампионската лига. Когато се изправяш срещу най-добрите отбори в Европа, трябва да се адаптираш към темпото, скоростта на играта и движението на топката. Мисля, че успяхме да го направим след първите 15 минути. За съжаление, допуснахме гол. Не започнахме добре второто полувреме, но има много уроци, които трябва да извлечем, и неща, които да подобрим“, допълни литовецът.

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