Киву: Ако Интер загуби мач, това не е национална трагедия

Наставникът на Интер Кристиан Киву подчерта, че хората обръщат твърде много внимание на негативните неща в играта на тима. Той също така отново пое отговорност за загубите на „нерадзурите“ от Реал Мадрид с 1:2 и от Брюж с 3:4 в Шампионската лига през този сезон.

„Единственото нещо, което нямам, е презумпцията, но се говори твърде много за нищо и хората винаги търсят негативите. Аз обаче съм оптимист и търся също така позитивите и реакцията след допуснатите голове. Когато анализирам мачовете, аз търся причините за нещата, които не работят, и поемам отговорност за тях. Играчите знаят как да реагират на тези неща. Би било идеално, ако не допускаме голове, а вместо това намерим баланс и интензивност, но ние не сме перфектни и има неща, които се отразяват на развитието на двубоя. Интересува ме титулярите и влизащите от пейката да правят всичко по силите си за постигането на нужния резултат. Но ако Интер загуби мач, това не е национална трагедия и никога няма да бъде. Не бива да бъдем единствените, които са длъжни винаги да печелят, докато останалите не го правят. Трябва да направим всичко по силите си да постигнем желания резултат, но можем да спечелим, да загубим или да завършим наравно.

Аз също имам вина за двете ни загуби в Шампионската лига. Нуждаем се от повече внимание, загриженост и мотивация. Когато нещата не вървят добре, никога не соча играчите си с пръст. Винаги приемам индивидуалните грешки като липса на енергия, която не съм успял да предам преди мача. Аз съм треньор на отбора и поемам отговорност. Всички очаквания на света са върху играчите, защото те си ги заслужиха след тези 7 години, в които бяха конкурентоспособни в Европа и Италия. Наставникът трябва да поеме отговорност и винаги е главният виновник. Аз трябва да се подобря преди всички останали. Доволен съм, когато някой футболист поеме отговорност за случилото се по време на двубой, но първият човек, който носи вината, съм аз, защото не съм предал това, което е трябвало преди мача. Отговорността винаги е взаимна. Говоря меко, повишавам тон, смея се, шегувам се. Отнасям се с играчите си като с мои деца. Обичта ми към тях, независимо дали говоря меко, или гневно, никога не се променя.

Винаги сме казвали, че ШЛ е просто наша мечта, но предвид досегашните ни резултати, трябва да мислим само за победата в утрешния мач. Шахтьор (Донецк) е силен и талантлив отбор. Знаем, че тимовете, които играят в ШЛ, се развиват. Те имат качество, опит, скорост, идентичност и треньор, който ги подрежда добре на терена. Ще трябва да бъдем внимателни като отбор, който има определено самочувствие след това, което е спечелил с времето. Много добре знаем какви са досегашните ни резултати в Шампионската лига. Твърде много се говори за това какво се е случило в миналото и какво не сме постигнали. Ние обаче трябва да се фокусираме върху това, което трябва да направим утре. Ако започнем мача лошо, вината е моя, но ако направим промени през второто полувреме и се подобрим, дали пак съм виновен? Мисля, че винаги е необходимо да се съчетаят нещата. Трябва да се адаптираме към играта, за да се опитаме да си тръгнем с резултата, който всички ние искаме“, коментира Киву на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages